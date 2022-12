Lega Serie A | Casini | 'Troppo vicino a Lotito? No | equidistante da tutti'

'Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio'. Così il presidente delladiA, Lorenzo Casini, ospite su Rai Italia. Casini ha anche anticipato alcuni elementi del progetto di riforma dellaA che verrà presentato il prossimo 15 dicembre. 'Dopo la mancata ......età (in realtà per chi lo ha chiesto entro quest'estate fino a fine febbraio 2023 ) per una... Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), Rossano Sasso () e l'ex presentatrice televisiva Rita ...L’incontro tra i club si terrà nella sede di via Rossellini a Milano e seguirà l’assemblea dello scorso 2 dicembre, che aveva eletto Rebecca Corsi come consigliere non indipendente al terzo tentativo.Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega B ha diffuso le decisioni del giudice sportivo dopo la disputa del turno infrasettimanale, valido per la 16a giornata del campionato cadetto. SOCIETA‘ Amm ...