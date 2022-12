Lecco | enormi massi travolgono furgone all’uscita di una galleria | “Siamo vivi per miracolo” – Video

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono usciti autonomamente dai finestrini i due uominisamente illesi nonostante il lorosia stato investito dalle rocce di grandi dimensioni che si sono staccate e cadute fuori da unaquesto pomeriggio lungo la statale 36 dir-Ballabio. Sono due fruttivendoli, zio e nipote di 66 e 24 anni, di Introbio, piccolo centro della Valsassina, in provincia di. I due, sotto shock, sono stati presi in consegna dai sanitari del 118 e per accertamenti accompagnati al pronto soccorso all’ospedale Manzoni. Non hanno riportato ferite e ai soccorritori hanno detto: “per”. Secondo quando ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale diil furgoncino stava uscendo dalla ...

