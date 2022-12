Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 9 dicembre

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Post

Sono ormai passati tre mesi da quando lecelebrities sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip , e come ha annunciato Alfonso ... la stessa Miconi, infatti, ha pubblicato sulle sue...Vi terremo aggiornati. Però siamo anche pronti a fare a giocarci un deca : scommettiamo che domani non vedremo nessun articolo impegnato nédei giornali occupate da frasi grondanti di indignazione per quanto appena successo a Doha Esatto: sui siti dei grandi giornali il fattaccio non sta creando lo stesso scompiglio rispetto ... Le prime pagine di giovedì 8 dicembre 2022 Le nuove tensioni tra Italia e Francia sui migranti, il tetto all’uso del contante e le violenze contro i manifestanti in Iran, tra le altre cose ...La redazione di tifocosenza.it propone ai lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere dello S ...