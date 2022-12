Le 16 società offshore della famiglia Agnelli | le carte segrete sui soldi nascosti nelle Isole Vergini

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sedici, tutte con sedeBritanniche e conti in Svizzera nell’agenziaMorgan Stanley Ag di Zurigo. Molte di queste costituite con Gianniancora in vita. Altre create subito dopo la morte o negli anni successivi. E in buona parte riconducibili a Marella Caracciolo. Le hanno trovate gli analisti ingaggiati da Margheritade Pahen. E sono al centro del nuovo processo civile intentato nei confronti dei suoi tre figli, nati dal matrimonio con Alan Elkann. Oggi a parlarne è il Fatto Quotidiano. Nella prima udienza la giudice del tribunale civile di Torino Nicoletta Aloj ha ascoltato per circa due ore i legali delle rispettive parti: Carlo Re ed Eugenio Barcellona per i fratelli Elkann e Dario Trevisan ...