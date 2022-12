L’Amatori podismo Benevento brilla nel giorno dell’Immacolata 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Si è svolta ieri giovedì 8 dicembre, neldella festa dell’Immacolata, la “Run Città di Avellino – II Trofeo Agaton”, gara su strada di 10km. Un clima insolitamente mite ha accolto i 350 atleti giunti al traguardo,che hanno affrontato un percorso sostanzialmente pianeggiante di tre giri uguali in centro città La gara, priva di big stranieri, è stata vinta da Gilio Iannone della POL CARMAX CAMALDOLESE in 31:53 e in campo femminile da Barbara Travaglio della OPES – FELIXRUNNING in 39:26. Presenti in gara 16 portacolori della squadra sannita. Questi i risultati: Gerardo Tarantino, premiato come primo della cat SM75, con il tempo di 48:20; Dina Caliro 45:10; Anna Ucci 50:12; Mario Di Pierro 45:54; Chiara Beatrice 54:02; Maria Orsini 52:03; Mario Grimieri De Ioanni 45:06; Maurizio Mazzone 49:37; Alessandro Cefalo 44:58; ...