L’altra Argentina-Olanda … la finale Mondiale del ’78

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In attesa del coinvolgente quarto didi stasera tra, in questo articolo ripercorreremo lo storico precedente del 1978, quello in cui ai Mondiali argentini l’Albiceleste sconfisse inl’, inspiegabilmente priva di Johan Cruijff., finalmente Nel 1974 la Fifa ha eletto un nuovo presidente. È un brasiliano, risponde al nome di João Havelange e ha diverse idee per riformare il calcio internazionale, e di conseguenza anche i Mondiali. Prima di tutto, vorrebbe ampliare il numero di squadre che parteciperanno ai Campionati del mondo. Più avanti ci riuscirà, portandole fino a trentadue, ma per il momento deve accontentarsi delle solite sedici squadre, quelle che di lì a poco ambiranno alla vittoria della prossima Coppa del mondo. La sede designata ...