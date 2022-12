L’allarme lanciato da Rainforest | “Le foreste d’Africa sono a rischio”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La seconda foresta più grande del mondo dopo l’Amazzonia, quella del Bacino del Congo, rischia di scomparire, provocando danni irreversibili per il Pianeta. L’International Energy Agency (Iea) ha dichiarato che per limitare il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali e arrivare a emissioni nette zero entro il 2050, non deve avvenire un’ulteriore espansione dei combustibili fossili. Eppure, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e la crisi energetica ha preso piede, da più parti è stata rilanciata l’idea di un re-investimento proprio sugli idrocarburi, arretrando rispetto agli obiettivi fissati nel corso della Cop26. A farlo, nel corso della conferenza sul clima di quest’anno, appena terminata, è stata proprio l’Unione africana, nella speranza di migliorare le proprie economie e far fronte al boom demografico. In barba al cambiamento ...