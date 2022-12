‘Laceno d’Oro’ | i vincitori dell’Intenational Film Festival 2022

Leggi su anteprima24

Avellino – È il francese Elle di Lo Thivolle il migliordella 47esima del "Laceno d'oro International" di Avellino. Il regista di Marsiglia, più volte ospite del, vince con una storia d'amore, consumata a distanza, scrutata da una finestra e, come si legge nella motivazione, "per la sensibilità nel saper evocare, attraverso il rigore di un linguaggio preciso che sfiora generi diversi, non solo immaginari cinematografici ampi e definiti, ma anche e soprattutto inquietudini universali". Premio speciale "Laceno doc" all'italiano Lassù di Bartolomeo Pampaloni, storia di un eremita che vive ai margini della città di Palermo in un vecchio osservatorio abbandonato e trasformato in uno dei più impressionanti esempi di outsider art in Europa.