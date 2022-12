«La vita davanti a sé» | quando il teatro dà luce alle diversità

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lo spettacolo di e con Silvio Orlando apre la Stagione di Prosa alDonizetti e avvia «La Bellezza e l’ombra», uno dei percorsi educativi della FondazioneDonizetti, che coinvolge alcuni studenti degli istituti superiori della bergamasca. «Il– spiega la Direttrice artistica Maria Grazia Panigada – diventa strumento per aprire riflessioni verso alcuni temi attuali, per riportarci ad essere spettatori con più capacità di comprendere come l’arte possa abitare i luoghi d’ombra della società»