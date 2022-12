La vita che cambia e la paura della guerra nei rifugi antibomba della Polonia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «La morte può arrivare in qualsiasi momento quando c’è unavicina». È il pensiero comune dei residenti di Przewodów, villaggio polacco distante soli sei chilometri dal confine con l’Ucraina dove lo scorso 15 novembre l’esplosione data dalla caduta di un missile in una fattoriazona ha provocato la morte di due civili polacchi, Boguslaw Wos e Bogdan Ciupek, di sessantadue e sessanta anni. «Alla morte ci arriviamo tutti in qualche modo, che sia di cancro o per mano di un russo. Se dovessero attaccarci, non esiterò a prendere il fucile e morire per la mia patria». Questa, invece, è la certezza di chi non hadelle minacce nucleari di Mosca. Sono le parole di Andrej Kujsza, sessantacinquenne, a capo dell’associazione di pescatori più grande di Gi?ycko, cittadina nel nord-est ...

