La tifosa tocca il sedere al cronista | è polemica | “Se lo fa un uomo è cultura dello stupro”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma, 9 dic — Non susciterà l’indignazione di nessuno, nessuna orda di media, commentatori dell’ultimo minuto e politici interverrà per condannare il gesto, i social non saranno invasi da dibattiti infiniti, e meno male, aggiungiamo: già la bufera mediatica sulla pacca aldella sexy-Greta Beccaglia da parte di un tifoso sbarazzino aveva sfinito tutti, non v’è bisogno di rinfocolarla un anno dopo per unrimasto «vittima»stesso gesto. La pacca sulalnon indigna nessuno Parliamo di quanto accaduto Tancredi Palmieri, giornalista sportivo del programma Sportitalia inviato in queste settimane in Qatar per seguire sul posto i mondiali di calcio. Mentre era in collegamento d Doha alla fine di una partita, una piacente ...