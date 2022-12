La Supermedia di YouTrend conferma il primato di Fratelli d' Italia

- Sostanzialmente confrmati i risultati con il partito di Giorgia Meloni che guadagna un ulteriore ...... giù le opposizioni di PD e 5 Stelle: ladei sondaggi Sorride solo Meloni: Fratelli d'Italia l'unico partito a crescere nell'ultimadei sondaggi Agi/Matteo Salvini ...Nuovi dati da YouTrend con la consueta Supermedia dei sondaggi. Il paniere dei sondaggi è consistente (10 rilevazioni da parte di 6 diversi ...Sondaggi politici: si conferma ancora una volta le tendenze viste di recente, con Fdi unico partito a far registrare una crescita statisticamente significativa (quasi mezzo punto in due settimane), no ...