La serie Netflix di Harry e Meghan fa scoppiare la polemica | la dura reazione della royal family

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladiha fatto scatenare unada parte, in particolare per delle affermazioni dei duchi di Sussex. Le accuse sono partite da un declaimer apparso all’inizio del primo episodio. Per 20 secondi, lo schermo è diventato nero e sono apparse queste parole: “I membrifamiglia reale si sono rifiutati di commentare il contenuto.” Il Daily Mail riporta che la famiglia reale britannica ha subito smentito tale affermazione. Infatti, una fonte avrebbe dichiarato che nessuno a Buckingham Palace o a Kensington Palace è stato contattato per commentare ladi ...