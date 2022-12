La Rotta di Enea fa tappa a Benevento | il mito a Palazzo Paolo V

BeneventoNews24.it

Venerdì 9 dicembre alle ore 16, presso la Sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V, si terrà un convegno dal titolo "Benevento nella Rotta di Enea". Nel corso dell'appuntamento sarà approfondito "Il viaggio dell'eroe cantato da Virgilio", un percorso che attraversa cinque Paesi mediterranei per poi far tappa a Benevento, luogo in ...