La regola di Louis van Gaal

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un po’ ci gode, c’ha sempre goduto, a fare l’uomo Denim del calcio, quello che non deve chiedere mai. Non chiede, non ha mai chiesto, s’è sempre limitato a fare, soprattutto disfare, senza neppure dover mai spiegare cosa stava facendo e disfacendo. Quello divanè un soliloquio che dura da oltre trent’anni. Il suo è un dramma poetico sul calcio, sulla sua idea di calcio e forse sull’idea che ha di se stesso. Un’idea enorme, un ritratto di cavaliere errante, un don Chisciotte dell’Olanda: i mulini a vento fanno molto Paesi Bassi. Non ha spiegato o chiesto nemmeno questa volta. Ha preso la Nazionale olandese in crisi di risultati e di autostima dopo il fallimento di Frank de Boer all’Europeo, poi vinto dall’Italia. Ha detto ai giocatori che comandava lui e che avrebbero dovuto fare quello che avrebbe indicato loro, che ogni personalismo ...