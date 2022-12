La principessa del Galles lo aveva commissionato all' indomani del divorzio dal principe Carlo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nel controverso documentario Netflix, Harry & Meghan, Meghan Markle rivela il suo tormento fashion quando viveva alla corte di Londra: tutte le reali si vestivano “colorate” e, quindi, per non andare in contrasto con nessuno – perché lei non voleva entrare in contrasto con nessuno, fa sapere chiaramente – era costretta a indossare look neutri nei toni del bianco, del beige, dei marroni. Eppure, a New York, dove con Harry è stata premiata con il Ripple of The Hope Award, il premio antirazzismo della Robert F. Kennedy Human Rights, la duchessa di Sussex ha puntato su un bianco candido. She did it again! Il look era firmato @nicolasghesquiere per @louisvuitton con clutch @givenchy Black e orecchini Kaleidoscopic @carolinaherrera. Come sempre, un look di impatto, studiato sull’ex attrice, praticamente ineccepibile e fonte di ispirazione: la scollatura le lasciava nude le spalle, mentre ...