La prima semifinale dei Mondiali di calcio sarà Croazia-Argentina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’ha battuto ai calci di rigore l’Olanda nel secondo quarto di finale deidiin Qatar e si è qualificata per le semifinali. Martedì 13 dicembre si giocherà quindi l’accesso alla finale contro la, che in

Nel Mondiale del 2014 fu costretto a saltare lacontro la Germania davanti al proprio pubblico, risparmiandosi inpersona l'umiliante 1 - 7, definito poi Mineirazo. Nel 2019 non ...... con la Croazia già qualificata indopo lagiornata dei quarti a discapito del Brasile. Stefano Pioli ©LaPresseNella giornata di domani, invece, toccherà a Inghilterra - Francia e ...Al gol di Neymar nel primo tempo supplementare ha risposto quello di Bruno Petkovic al 117'. Non sono bastati 120 minuti di tempi supplementari per decidere chi tra Croazia e Brasile accederà alle sem ...Il quarto di finale col Portogallo. Il ct Regragui: "Tanta gente sta pregando per noi". Per diventare la prima nazionale africana e la prima araba ...