La presidente Silvana Sciarra | «Vi spiego perché sui vaccini la Consulta ha seguito la scienza»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «Il filo conduttore delle nostre decisioni è stata la non irragionevolezza delle scelte adottate dal legislatore. Sulla scorta dei risultati raggiunti dalla». In un’intervista al Corriere della Sera ladella Corte Costituzionalespiega come si è orientata lain occasione della sentenza sull’obbligo vaccinale per Covid-19 deciso dal governo Draghi per gli over 50. «Da fuori si pensa subito a divisioni e contrasti. Ma le camere di consiglio lunghe sono un segnale di approfondimento e condivisione. Soprattutto su temi eticamente sensibili come quelli che coinvolgono l’autodeterminazione delle persone», premette. La sentenza della Corte Costituzionale sull’obbligo «Per arrivare a decisioni condivise ci vuole tempo, le ...

A proposito di Tromboni ,Sciarra,della Corte Costituzionale, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui spiega la decisione della Consulta che, come sappiamo, ha dichiarato legittimo ...In un'intervista al Corriere della Sera ladella Corte CostituzionaleSciarra spiega come si è orientata la Consulta in occasione della sentenza sull'obbligo vaccinale per Covid - ...Tentativo di golpe in Perù. Il presidente Pedro Castillo ha sciolto il Parlamento che stava per destituirlo per «incapacità morale» e ha dichiarato lo stato di emergenza ...Trentadue artisti x trentadue opere, un’agile carrellata tra tante sensibilità ed estetiche diverse, accomunate dall’espressione del logo e del logos, ...