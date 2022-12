La Pagella | i voti degli ' italiani' al Mondiale Vlasic decide

Leggi su agi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Calci di rigore fatali per il Brasile, eliminato a sorpresa dalla Croazia. Buone prove per Brozovic e Pasalic, sottotono Danilo.decisivo. Croazia - Brasile Nikola(Croazia) 6,5: Entra con il piglio giusto. Il calciatore in forza al Torino scende in campo al minuto 72, molto attivo e vivace sulla fascia di destra con caratteristiche molto diverse da Pasalic. Prova a creare scompiglio con percussioni palla al piede, e in una situazione subisce fallo da un Danilo già ammonito. C'è anche il suo zampino nel gol del pareggio croato, dopo aver ricevuto un passaggio ds Modric, conduce la sfera per 20 metri fino all'apertura per Orsic. Impassibile dal dischetto, segna il primo rigore della lotteria finale. Marcelo Brozovic (Croazia) 6: Disinvolto nonostante sia un quarto di finale di un, il sacerdote del ...