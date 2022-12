La mano di Ibra dietro l'esplosione di Colombo | 'Mi chiamava Hulk' Il Milan ha già un piano per il futuro

Milan News

. "No, s'incazza". Buffon. Squilla a vuoto. È tardi, molto tardi. Di Lorenzo. Risponde ma si ... La richiesta dellaad Alessia di Gragnano. "Amò, ti aspetto all'altare". Le fermate della ...Meno di un mese alla ripresa del campionato, e a Milanello aumenta l'intensità manche passano i giorni, in vista del ritiro a Dubai, località che il Milan in passato ha già scelto più di una volta per allenarsi nel periodo invernale. L'ultima nel 2012, con Inzaghi in panchina. ... Tuttosport - Colombo a scuola da Ibra: "Mi chiamava Hulk: ho imparato la cura dei dettagli" Parla l'attaccante in prestito al Lecce, autore di una buonissima prima parte distagione: "Zlatan mi ha insegnato la cura che va data ai dettagli" ...