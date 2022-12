(Di venerdì 9 dicembre 2022), si cambia. Laha proposto un emendamento firmato dal Presidente della Commissionedella Camera Federico Mollicone (Fdi), assieme ai parlamentari Rossano Sasso e Rita Dalla Chiesa, rispettivamente di Lega e Forza Italia per abolire la cosiddetta App18, ovvero ilper i, introdotto dall’allora governo Renzi. L’obiettivo dichiarato è quello di svincolare 230 milioni di euro didestinati alper ridistribuirli altrove, tra il welfare dello spettacolo (che passerebbe da 40 a 100 milioni nel 2023) e un altro fondo per libri e biblioteche ma anche per promuovere i. Una mossa che, inevitabilmente, ha provocato l’immediata ...

Il governo Meloniil bonus cultura ai 18enni. Addio quindi all'App 18, il bonus 18enni per teatri, cinema, ... Ad abrogare la misura è arrivato un emendamento della, destinando le ......scelto quest'anno da quasi 3 milioni di famiglie anche se - sottolinea Coldiretti - la... della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante dioltre i due ...Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...La maggioranza taglia il Bonus Cultura ai 18enni e aumenta i fondi per i carnevali storici. Le opposizioni insorgono | Leggi Next Quotidiano ...