La lingua come bene di mercato | Celebrity Accents di Emilia Di Martino

(Di venerdì 9 dicembre 2022) di Claudio Quintano Ferruccio Rossi-Landi, un filosofo italiano che ha avuto il merito di studiare il rapporto frae ideologia mettendo in dialogo la tradizione europea con quella anglo-americana, ha incentrato la sua teoria delggio sul concetto di valore-lavoro linguistico, ripercorrendo il metodo usato da Marx per rivelare i meccanismi nascosti deleconomico e applicando categorie economiche all’ambito della produzione simbolica. Attraverso questa intrigante forma di cross-pollination (la definiremmo oggi), Rossi-Landi fornisce fondamento solido ai concetti più originali della sua filosofia delggio, quelli di alienazione e sfruttamento linguistico.Di, a cavallo fra diversi mondi culturali per formazione, professione ...