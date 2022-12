La Lega esplode in Lombardia | lasciano tre consiglieri regionali

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si chiamano Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti. Sono trelombardi. E quest'oggi hanno annunciato l'addio alla, con l'intenzione di costituire un nuovo gruppo in Regione. E' un altro degli effetti degli smottamenti che stanno scuotendo il partito di Matteo Salvini, soprattutto in, l'epicentro del boom e del radicamento storico che però adesso, sempre più, è la sintesi plastica di un caos palpabile (oltre che una fotografia di cosa è diventata la classe dirigente leghista). Ma è anche l'anticipo di quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni, con altripronti a stracciare la tessera di partito. Viste anche le motivazioni addotte dai tre, si capisce che la decisione non è stata un colpo di testa. E' invece una scelta meditata a ...