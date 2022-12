DailyNews 24

A stelle e strisce Chi si aspettava un impatto quasi zero di Di Maria con la maglia della... visto il flop dell'argentino dal quale si, almeno, nella seconda parte di stagione, di ..., non solo Miretti e Fagioli: ecco i baby più interessanti. I "veterani" tra i millennials ... Barbieri, un terzino destro classe 2002, Compagnon (2001), chedi poter debuttare in Serie A ... La Juventus spera che il Chelsea prenda Leao Calciomercato Juventus, l’esperto difensore giallorosso è al centro di alcune voci di mercato. Le ultime novità dalla Capitale. Ormai da qualche giorno la palla è tornata a rotolare sui campi della Co ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...