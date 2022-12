La FTC vuole bloccare l' operazione Microsoft-Activision Blizzard King Cosa succede ora

La commissionequindi impedire a Microsoft di danneggiare ulteriormente i concorrenti , non solo nel settore delle console, ma anche in quello del cloud gaming. Secondo la, Microsoft ...C'è di più: secondo l', questa acquisizione permetterebbe a Microsoft, se lo volesse, di "manipolare i prezzi di Activision, di degradare la qualità dei suoi giochi o la qualità dei giochi sulle ...L'autorità antitrust degli Stati Uniti ha presentato una denuncia per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.Microsoft ha pubblicato un commento in merito all'azione legale intrapresa dalla FTC per impedire l'acquisizione di Activision.