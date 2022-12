La Francia non molla i diktat sui clandestini | “Non vediamo cambiamenti nella posizione italiana”

Tempi.it

I sistemi di lotteria esistono da secoli, semillenni.si vincevano sempre soldi come oggi, ma premi di diverso genere. In antichità, dal 1520 al 1532, il re Francesco I dipermise a diverse città di organizzare lotterie a scopo di lucro, così ...ci sarà Giorgia Meloni al vertice Euromediterraneo (Eu Med - 9) in programma oggi ad Alicante, ... Il summit riunisce - oltre a Spagna e Italia - anche, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, ... La famiglia cristiana in fuga dall’Iran che la Francia non vuole aiutare Spagna e Francia hanno modificato i piani di utilizzo del BarMar, il progetto di gasdotto sottomarino tra i due paesi definito lo scorso ottobre: la tubatura non verrà più destinata anche al trasporto ...(Teleborsa) - Resta alta l'evasione da IVA in UE, non solo in Italia, che si conferma fra i Paesi più colpiti, ma anche in altri grandi economie come la Francia e la Germania. E' quanto emerge ...