Calciomercato.com

Dopo il test agevole con l'Always Ready, la sosta invernale dellaprosegue con un triangolare incontro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Si parte alle 12:00 di sabato 10 dicembre con la sfida contro il Rapid, mentre la partita d'apertura è ...in partenza verso Bucarest . La squadra di Vicnenzo Italiano partirà domani alla volta dellaper disputare l' Inernational Cup , che vedrà i viola sfidare in un triangolare con gare ... La Fiorentina in Romania per sfidare Rapid Bucarest e Borussia Dortmund: i convocati di Vincenzo Italiano La Fiorentina è in partenza per la Romania, dove domani a partire dalle ore 13:30 (italiane) a Bucarest parteciperà a un triangolare con Rapid Bucarest e Borussia Dortmunt. Queste ...All'appello nelle due due goleade degli ultimi giorni (13 gol in due partite tra Arezzo e Always Ready) manca Arthur Cabral. Un'assenza, quella dal tabellino marcatori, che non ...