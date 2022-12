La European Rugby Challenge Cup sbarca su Eleven Sports

OnRugby

TREVISO - Oggi, venerdì 9 dicembre alle ore 21.00 italiane, i Leoni saranno di scena a Parigi per inaugurare il proprio cammino europeo nelloChallenge Cup. I biancoverdi cominciano la propria avventura nell'annata 2022/2023 giocando fuori casa contro lo Stade Francais Paris, in una sfida molto affascinante e in un ...Su Sky torna il meglio del grandeeuropeo a livello di club. Dal 9 dicembre Sky seguirà le due competizioni più importanti e prestigiose d'Europa: la Heineken Champions Cup e laChallenge Cup . Ad aprire il primo ... Rugby - European Rugby Ranking: volano Racing92 e Munster Planet Rugby provides fans in South Africa and around the world a guide to all things Champions Cup and European rugby in the build-up to a new era.Mark McCall is relishing a return to Europe’s top table as his Saracens side get set for their Heineken Champions Cup opener against Edinburgh.