La Croazia è la prima semifinalista dei Mondiali | Brasile punito ai rigori

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I quarti di finale deidel Qatar 2022 sono iniziati col botto. La sfida traha entusiasmato il pubblico presente allo stadio, nonostante un tempo regolamentare terminato a reti inviolate. I brasiliani, favoriti alla vigilia dell’incontro, non sono riusciti a dominare contro lae la sfida è continuata quindi ai supplementari. E’ stato proprio durante i supplementari che sono arrivate le prime reti: Neymar ha sbloccato il match al 105+1?, ma Petkovic ha rimesso in parità la partita con una rete al 117?. La partita è quindi proseguita ai calci di rigore: lanon ha sbagliato un colpo, con Vlasic, Majer, Modric e Orsic a rete. Non è andata altrettanto bene per il, che ha sbagliato il primo calcio di rigore con Rodrygo, Casemiro e Pedro, ...

Sfida di livello per la partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022. All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano Croazia e Brasile: calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del... Croazia - Brasile highlights dopo 90 minuti: non bastano i tempi regolamentari per decidere la prima semifinalista dei Mondiali Qatar 2022, 0-0 alla fine dei 90'... In campo dal primo minuto ovviamente l'interista Marcelo Brozovic, uno degli uomini di punta della selezione di Dalic. Alle 16 (ore italiane), ci sarà la…