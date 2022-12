La comunità marocchina sogna l’impresa | “Grazie al Mondiale ci sentiamo meno lontani dalla nostra terra”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Martedì il Marocco è passato ai quarti di finale nei Mondiali di calcio, dopo aver sconfitto la Spagna. I marocchini di tutto il mondo sono stati riuniti da momenti di festosità, gioia e felicità. Molte persone si sono organizzate per vedere insieme la partita: difficile e tosta, che ha messo in ansia tutti i tifosi per oltre 120 minuti, fino ad arrivare ai rigori per poi vincere. È la prima volta che unastraniera così numerosa in Italia si trova a festeggiare per i Mondiali, ed è bello condividere con loro la felicità che stanno provando. Tutti hanno festeggiato pacificamente in tutto il paese, a parte alcuni ragazzi che a Milano hanno distrutto delle sedie di plastica in Piazza Gae Aulenti. Le foto hanno fatto il giro di tutti i giornali d’Italia, ma fortunatamente è stato l’unico episodio su cui si sono concentrati e lamentati diversi esponenti politici, ...