La città del Natale | trama e cast del film su Tv8

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladelsu Tv8 Oggi alle ore 13.55 su Tv8 andrà in onda “La ...

Requadro

Come già successo per grandi vie di scorrimento stradale a Roma, Milano e altre, un gruppo di attivisti ha bloccato il traffico all'ingresso dal lato italianotraforoMonte Bianco. "...... 4°C sul capoluogo ligure, 15°C sullatoscana. Quota neve in deciso rialzo sull'Appennino ...Sud infatti il cielo risulta molto nuvoloso ma con solo qualche piovasco limitato alle aree interne... Città del futuro: i cittadini promuovono il modello capoluogo