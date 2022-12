La Caritas può aiutare Meloni a riformare il Reddito di cittadinanza

(Di venerdì 9 dicembre 2022) SuldiGiorgiaè sul fronte opposto a quello di Giuseppe Conte, ma in una situazione analoga a quella del M5s quando arrivò al governo.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

la Repubblica

...di guadagno - commentano Francesca Vian e Silvia Corsini della- Ora lavora, ha la patente, ha preso la terza media in Italia alla scuola serale dell'Arcella, quindi lo Stato italiano non...... - ha aggiunto la presidente - che attraverso un pensiero specialedonare un sorriso, un ... in Via Monte Sabotino 14, l'Emporio solidale e di questo non possiamo che ringraziare tutti la... "Bullismo e abusi di potere", il Papa commissaria la Caritas internazionale