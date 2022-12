“La battaglia sul Reddito vale anche per il salario Senza | torniamo al ricatto dello sfruttamento” Gli ‘occupabili’ lanciano i comitati di difesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Di fronte alla decisione del governo Meloni di smantellare ildi cittadinanza, c’è chi, nel mondo sindacale e tra le realtà associative romane, ha deciso di auto organizzarsi per lanciare una mobilitazione non soltanto indella misura, maper rivendicare la necessità di ampliarla oltre che per lottare affinché si riapra la discussione per l’approvazione delminimo. L’iniziativa è stata promossa a Roma dalle Camere del lavoro autonomo e precario (Clap), nate dalla federazione di esperienze di lotta (dalla vertenza vinta per la stabilizzazione dei precari di Anpal Servizi a quella dei ricercatori precari, passando per i lavoratorispettacolo) e di auto-organizzazione in diversi territori capitolini. Dopo che l’esecutivo ha deciso di abrogare il...