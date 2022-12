Kakà | “In Brasile non riconosciamo grandezza dei nostri campioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ricardo, ex stella del Milan e della Seleçao, ha rilasciato un’intervista a beIN Sports. Queste le sue parole: “Non tutti inamano la Nazionale verdeoro. È una cosa strana da dire ma non tutti intifano per la Nazionale. Molti, dalle nostre parti, parlano di Neymar in termini negativi. Ronaldo (il Fenomeno, ndr.) invece viene visto come un uomo grasso che cammina solo per strada. In Qatar, al contrario, ogni volta che incontra dei tifosi riceve dei complimenti. Forse sarà per colpa della politica ma credo che i brasiliani, a volte, non riescano a riconoscere ladei propri”, ha affermato l’ex rossonero. SportFace.