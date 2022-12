Kakà denuncia | ' In Brasile non tutti amano la Nazionale Ronaldo il Fenomeno visto come '

Corriere dello Sport

Ricardo"i brasiliani". Non tutti, ma una parte di chi, in Patria, non sostiene il Brasile ed in particolare alcune delle stelle verdeoro del presente e del passato. L'ex campionissimo anche del ...E non stiamo a parlare dei paragoni a metà fra Rivera (sì, Gianni Rivera!) e, roba al momento da. Tutto ovviamente sulla fiducia, perché se Maldini l'ha così insistentemente voluto e ... La denuncia di Kakà: "Il Brasile non ama Neymar e Ronaldo"