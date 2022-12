Juventus | Cuadrado deve lavorare da solo | fastidio al ginocchio

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Juanè alle prese con unalche sta condizionando questa fase di preparazione alla seconda parte di stagione. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'esterno bianconero sta seguendo un percorso personalizzato, preparato dallo staff, per essere al meglio per la prima gara del 2023 contro la Cremonese. L'obiettivo è il rientro in gruppo per il 20 dicembre. In questi giorni si dividerà tra cure, terapie e lavoro specifico. Nella giornata di oggi, intanto, è in programma una doppia seduta.