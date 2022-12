Juve | Vlahovic ora è sul mercato | i guai fisici | i Mondiali falliti | le offerte all’agente | cambia tutto | Primapagina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-09 13:15:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Dusanè lontino che torna daicon la dose più alta di delusione e di frustrazione. In Qatar il serbo ha giocato 66? minuti senza lasciare traccia nella sconfitta con il Brasile, non ha visto il campo contro il Camerun ed infine è subentrato dalla panchina nell’ultimo match con la Svizzera, mettendo a referto 55? minuti e un gol, quello dell’illusorio 2-1 della Serbia, prima della rimonta elvetica. INQUIETO – L’avventura mondiale di, così come la prima parte della stagione vissuta in maglia bianconera, è stata condizionata sia dalla pubalgia che ormai lo affligge da mesi, che da uno stato d’animo inquieto, come dimostrato sia dalla conferenza stampa nella ...

