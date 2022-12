Juve | si ferma Cuadrado | la situazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Brutte notizie in casantus, infatti Juansi sta limitando a lavorare tra palestra e differenziato sul campo a causa di un fastidio al ginocchio. L’esterno colombiano dovrà svolgere nei prossimi giorni un piano di lavoro specifico per superare questo problema fisico al ginocchio. L’obiettivo dello staff medico dellantus è quello di far rientrare il calciatore regolarmente in gruppo a disposizione di mister Allegri già a partire dal 20 dicembre. Se così fosse,riuscirebbe a esserci già il 4 gennaio in campionato contro la Cremonese. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.