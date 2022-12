Jennifer Lawrence | “per girare Hunger Games volevano perdessi peso”

(Di venerdì 9 dicembre 2022)ha rivelato di aver subito pressioni per perdereper il suo ruolo nel film campione d’incassi. L’attrice, oggi 32enne, ha interpretato la protagonista del franchise fantascientifico Katniss Everdeen all’età di 20 anni. Nel franchise, basato sugli omonimi romanzi, Katniss è una giovane donna che cerca di rimanere in vita in un gioco di sopravvivenza, e i dirigenti del film hanno suggerito cheavrebbe dovuto dimagrire per adattarsi a questa situazione. In una conversazione con Viola Davis per la serie “Actors on Actors” di Variety,ha dichiarato: “Inè stata una responsabilità enorme. Quei libri erano enormi e sapevo che il pubblico era composto da bambini. Ricordo che la ...

Le dichiarazioni dell'attrice sulla richiesta di perdere peso per interpretare Katniss in Hunger ...La saga di Hnger Games è quella che, grazie al primo film diretto da Gary Ross uscito al cinema nel 2012, ha consacrato a giovane star in ascesa l'allora ventiduenne. LEGGI - Hunger Games:si sente "vecchia" all'idea che sia in lavorazione il prequel In una chiacchierata fatta dacon Viola Davis nella rubrica ...La protagonista di Hunger Games, Jennifer Lawrence, ha voluto chiarire una frase sulla prima star femminile del cinema d'azione.