Iva Zanicchi si sbilancia | Ecco cosa faccio se vinco Ballando con le Stelle

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'Aquila di Ligonchio nelle scorse ore ha rotto il silenzio sulla finale del programma di Milly Carlucci in cui gareggia con Samuel Peron.farà se dovesse vincere. Ivanon ha bisogno di presentazioni: è una delle cantanti migliori d'Italia. Basti pensare che è la donna che ha vinto il maggior numero di Festival di Sanremo, portando a casa ben 3 trofei. Insomma, solo Anna Oxa potrà forse raggiungerla nella prossima kermesse targata ancora una volta Amadeus. Oltre ad avere una voce invidiabile, Iva è anche un personaggio che fa scompisciare dalle risate ogni volta. Non solo lo si evince dalle barzellette raccontate acon le, ma anche da come risponde alle domande che le vengono poste in interviste varie ed eventuali.con le ...