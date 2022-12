Italia | Regno Unito e Giappone insieme per il nuovo caccia da combattimento del futuro | “Porterà benefici economici e industriali”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035, con l’avvio della fase di sviluppo nel 2024. L’, ile ilhanno stretto un’alleanza “senza precedenti” nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione delmilitare dadel, un jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon (frutto della collaborazione tra, Germania e Spagna). I tre Paesi hanno dunque annunciato il Global Combat Air Programme che, di legge in una nota congiunta di Palazzo Chigi, “accelererà le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico. Approfondirà la nostra cooperazione nel campo della difesa, la ...

Un jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l'attuale Eurofighter Typhoon (frutto della collaborazione tra Regno Unito, Germania e Spagna): il nuovo aereo da combattimento. Grazie alla nostra forte presenza nel Regno Unito, Leonardo rappresenta nel programma due delle nazioni partner, ovvero l'Italia e il Regno Unito. 09 - 12 - 2022 08:12 (Teleborsa) - Italia, Giappone e Regno Unito svilupperanno un progetto per la realizzazione di un caccia aereo militare di nuova generazione. "Come Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito - Condividiamo l'ambizione di rendere questo velivolo il fulcro di un più ampio sistema di combattimento aereo che opererà in molteplici ambiti Roma, Tokyo e Londra hanno siglato l'accordo…