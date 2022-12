Italia | Giappone e Regno Unito sviluppano un nuovo aereo da guerra | sarà più potente degli F-35

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dall’unione delle forze e delle conoscenze tecnologiche applicate all’ambito militare di, Gran Bretagna e, parte oggi il progetto delsuper jet da combattimento Global Combat Air Programme, fusione del progetto Tempest anglo-no e del F-Xse. Si tratta di un caccia di sesta generazione la cui produzione e diffusione tra le dotazioni dei tre Paesi è prevista per il 2035. “Come leader di— sottolineano i premier Meloni, Kishida e Sunak — siamo impegnati a sostenere l’ordine internazionale libero, aperto e basato sulle regole, cosa più importante che mai in un momento in cui questi principi sono contestati e le minacce e l’aggressione sono in crescita. Allorché la difesa ...

Tempest , in arrivo i caccia del futuro. Con un accordo a tre 'senza precedenti' trae Regno Unito , ha preso vita l'aereo che dovrà mandare in pensione gli Eurofighter Typhoon. Si tratta di un jet supersonico di sesta generazione, che sarà operativo entro il 2035. ...' Questo programma produrrà benefici economici e industriali ad ampio raggio, sostenendo l'occupazione in, ine nel Regno Unito ', hanno scritto i tre capi di governo interessati in ...ROMA L'Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un'alleanza "senza precedenti" nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro, un… Leggi ...Il nuovo aereo da combattimento, destinato a sostituire l'attuale Eurofighter Typhoon, sarà in grado di volare con un pilota ai comandi o senza, ...