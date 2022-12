Istituire un consiglio nazionale dei giovani | la proposta arriva sia dalla maggioranza che dall’opposizione

Consilium.europa.eu

Lo afferma Marco Montanari, medico e capogruppo del Pd nelcomunale di Ravenna. Per questo motivo Montanari, tramite un question time al sindaco, chiede diuna campagna di ...... il sottosegretario con delega, Alessio Butti, è a stretto contatto con la Presidente del,... Oltre aun regime fiscale che si applichi esplicitamente al caso di specie, si prevede ... Vaccinazione: il Consiglio invita a combattere l'esitazione vaccinale e a rafforzare la cooperazione dell'UE Il Governo vuole introdurre una piattaforma pubblica per seguire l’andamento della situazione e istituire una commissione ad hoc incaricata di coordinare le misure e lo scambio di informazioni con Can ...Il presidente comunista del Perù Castillo ha provato a sciogliere il Congresso per mettere mano alla Costituzione. Arrestato ...