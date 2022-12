Ischia | non c’è tregua | allerta frane dalla mezzanotte Nuove disposizioni per la sicurezza

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le abbondanti piogge previste a partiresull’isola dipotrebbero provocarenella zona di Casamicciola. Italo Giulivo, capo della Protezione civile della Campania, ha dato l’nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta per illustrare i provvedimenti presi alla luce della nuovameteo. “Piogge come quelle previste, se si verificheranno in modo concentrato, potrebbero provocare nuovi effetti al suolo”, ha spiegato. E dunque “innescare ulteriorideterminando una situazione di pericolosità”. Per questo “l’invito della protezione civile regionale è quello di allontanarsi dalle abitazioni che dalle analisi sono state classificate come rosse e andare negli alberghi”, ha concluso ...