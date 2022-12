Iran | sdegno e timore dopo prima esecuzione capitale per proteste

(Di venerdì 9 dicembre 2022)internazionale e preoccupazionelaindi un condannato a morte per il coinvolgimento nelleche vanno avanti da settembre, mentre altri 11 manifestanti rischiano una imminente morte. Mohsen Shekari di 23 anni è stato mandato all'impiccagionela condanna per aver bloccato una strada e ferito un membro della milizia Bassij all'inizio delle, a seguito di un procedimento giudiziario denunciato come processo farsa da gruppi per i diritti umani. Shekari era stato arrestato il 25 settembre e poi processato a novembre con l'accusa di 'moharebeh', letteralmente 'guerra contro Dio'. "Mohsen Shekari, un rivoltoso che ha bloccato il viale Sattar Khan il 25 settembre e ha pugnalato un Bassij, è stato ...

... ', Russia, Cina e anche altrove! I DIRITTI UMANI (come quello di manifestare) NON ESISTONO! Vengono brutalmente soppressi! Inhanno impiccato un ragazzo di 23 anni! Tutto il nostro...Milano (AsiaNews/Agenzie) - Ha suscitatoin tutto il mondo ieri l'esecuzione della condanna a morte a Teheran del barista 23enne ... Secondo gli ultimi dati diffusi daHuman Rights (IHRNGO) ...Lo sdegno suscitato dall'esecuzione del giovane impiccato per stroncare le proteste a Teheran arriva in un Paese che quest'anno ha già visto un escalation di oltre 500 esecuzioni capita ...Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, in un post pubblicato sulla sua pagina Fb ha condannato, con parole durissime, l’impiccagione di un ragazzo iraniano di 23 anni e ha parlato de ...