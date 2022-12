(Di venerdì 9 dicembre 2022)all'alba a poco più di un mese dalla condanna a morte. Mohsen Shekari, di 23 anni, era stato arrestato per aver partecipato alle proteste anti governative che scuotono l'...

... secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, ed è statoquesta mattina. Le ... La Corte Suprema dell'- che ritiene che le azioni del manifestante siano state un 'esempio di ...Inè stata eseguita la prima condanna a morte di un manifestante dopo le proteste :Mohsen Shekari , aveva 23 anni. L'ha annunciato di aver giustiziato il primo prigioniero ufficialmente condannato per un presunto crimine in seguito alle proteste organizzate nel Paese ... Iran, impiccato manifestante 23enne. La polizia spara sui genitali delle donne. Meloni: «Governo indignato» Teheran attacca l'Occidente che ha duramente condannato l'esecuzione di un manifestante 23enne, impiccato a tre mesi dall'arresto avvenuto nel corso di ...Dure reazioni per l'impiccagione del giovane Moshen Shekari sono arrivate da tutto il mondo. Gli Usa: "Riterremo il regime iraniano responsabile della brutale violenza che infligge al suo popolo". Teh ...