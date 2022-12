Intesa Sanpaolo apre le Gallerie d’Italia | gratis nelle feste

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Aperture straordinarie e gratuità allee negli altri musei della rete museale diin occasione del periodo di festività. Il Gruppo offre l’opportunità di visitare la rete museale dellea Milano, Napoli, Torino e Vicenza con le collezioni e le grandi mostre in corso: da Artemisia a Napoli alla straordinaria fotografia di Crewdson e Lisetta Carmi a Torino, quest’ultima prorogata fino al 12 febbraio 2023, dai mecenati come Lorenzo il Magnifico e i moderni banchieri e filantropi a Milano alla prima impresa attorno al mondo di Magellano attraverso il racconto di Antonio Pigafetta a Vicenza. Aderiscono all’iniziativa la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, da pochi mesi aperta al pubblico dalla Banca e la Casa Museo Ivan Bruschi di ...

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto) Titolo Emittente Raccomandazione Variazione Target Variazione CredemBuy = 8.20 (7.50) InterpumpAdd = 48.40 (48.00) Terna Equita Buy = 7.90 = Unicredit Jefferies Buy = 19.00 = Morning note: Intesa Sanpaolo, la giornata dei mercati (Teleborsa) - Il Gruppo Zoppas Industries annuncia di aver sottoscritto il primo contratto difinanziamento Sustainability-Linked con un pool di istituti composto da Banca Monte Dei Paschi di ...