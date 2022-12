Inghilterra | Sterling si allena Come sta Rice dopo il malore

Nonostante il suo ritorno al campo, è improbabile chesia titolare domani, ma concede a Gareth Southgate un'ulteriore opzione offensiva. Contro il Senegal, l'aveva in campo Foden ...Il Ct inglese riavrà a disposizione, di rientro dopo aver raggiunto la famiglia a Londra in seguito a un furto nella sua abitazione.- Francia, la conferenza di Deschamps . Del ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Raheem Sterling è tornato oggi ad allenarsi con la nazionale inglese in vista dei quarti di finale dei Mondiali contro la Francia, all'indomani del suo rientro dall'Inghilterra dove aveva dovuto preci ...