Influenza «australiana» | in 7 giorni 943mila italiani colpiti  È il record dal 2009 e il picco non è ancora arrivato

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È ildal. Circa 16 casi ogni mille abitanti, e non èil. Quali sono i sintomi e i consigli dei pediatri

...5 milioni le persone contagiate dalla forma influenzale chiamata ''. Come si vede nel ... però, concorrono anche altri virus respiratori, non solo l', che è stata diagnosticata nel ...Le previsioni di Massimo Galli. Colpiti soprattutto i bambini. Il vademecum dei ...Boom di casi di influenza in Italia, che raggiunge numeri da record: nell'ultima settimana sono stati quasi un milione gli italiani a letto, con l'influenza che ha raggiunto ...L’influenza australiana continua la sua corsa. Secondo la rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ultima settimana sono stati 943mila gli italiani colpiti da sindromi sim ...