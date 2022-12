INCONTRO DI FORMAZIONE A COVERCIANO PER LE AFFILIATE DELLA FIORENTINA

Lazio Innova

...agli studenti fuorisede - dice l'assessore regionale all'Istruzione eprofessionale, Mimmo Turano - . Stiamo lavorando su vari fronti per fortificare gli Ersu siciliani e andare......a colpi di escavatore per mostrare le abilità che si possono acquisire nel centro di... per farci conoscere, siamo noi ad dover andareai giovanissimi, non certo il contrario". Il ... II Incontro di formazione per ambasciatori della transizione ecologica - LazioInnova Si apre il sipario sull’EPCR Challenge Cup 2022/23. Il cammino in coppa delle Zebre comincia sabato 10 dicembre allo Stadio Lanfranchi di Parma. Avversari di giornata, alle ore 21:00, saranno i france ...Non è certa la permanenza di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte fino a giugno: il terzino di proprietà della Juventus piace alla Lazio ...